Генсек ООН опасается обострения проблемы голода на планете из-за COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник выразил обеспокоенность в связи с неблагоприятным прогнозом о ситуации с продовольствием в мире в 2021 году.

"Голод - это грубое нарушение прав людей, учитывая, что в мире - изобилие (ресурсов). В ситуации, когда 130 млн человек рискуют оказаться на грани истощения к концу 2020 года, Всемирная продовольственная программа (ВПП) продолжает играть жизненно важную роль, как поставщик продуктов питания и продовольствия, а также надежды", - написал Гутерриш в твиттере.

Ранее глава ВПП Дэвид Бизли в интервью агентству Associated Press заявил, что "голод достигнет библейских масштабов в 2021 году", если не будет сделано серьезных финансовых пожертвований.

"Нам удалось решить проблему в 2020 году, поскольку мировые лидеры выделили средства, приняли комплексы мер стимулирования экономики, отсрочки по долговым обязательствам", - сказал он.

Теперь, когда волна коронавируса вновь поднимается, экономическая обстановка в разных странах ухудшается из-за череды вводимых режимов ограничений и самоизоляции населения, отметил собеседник агентства. Однако, по его словам, те деньги, которые были доступны его организации в 2020 году, возможно, не будут доступны в 2021 году, поэтому он активно сейчас встречается лично и в онлайн-формате с мировыми лидерами, общается с парламентариями разных стран и выступает с заявлениями, чтобы привлечь их внимание к "трагедии, с которой мы столкнемся".

"Эти кризисы будут невероятно сильными в ближайшие год или полтора", - убежден Бизли.