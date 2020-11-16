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20:11 16.11.2020

Во Франции не возобновят религиозные службы до 1 декабря, несмотря на требования верующих – ТВ

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Во Франции не возобновят религиозные службы до 1 декабря, несмотря на требования верующих – ТВ

Религиозные мероприятия во Франции не будут возобновлены до 1 декабря, несмотря на недавние демонстрации верующих, требующих возобновить службы, сообщает телеканал BFMTV.

"Мы спросили премьер-министра об условиях открытия (религиозных учреждений - ИФ), мы договорились, что снова поговорим через неделю и что мы сможем вновь открыться примерно 1 декабря", - заявил телеканалу главный раввин Франции Хаим Корсиа.

Глава конференции французских епископов Эрик Мулен-Бофор добавил, что условием возобновления работы для религиозных организаций будет введение и соблюдение строгих санитарных правил.

Демонстрации верующих разных конфессий, в основном католиков, прошли в Бордо, Нанте, Страсбурге и Париже на прошлой неделе. Они требовали отменить ограничения на проведение религиозных служб.

Во Франции с 30 октября по 1 декабря ввели режим повсеместной изоляции. Работу продолжают заведения оптовой торговли, школы и дошкольные учреждения, учреждения внешкольных занятий, отели, все структуры здравоохранения и общественный транспорт.

Места религиозных культов остаются открытыми, но религиозные церемонии запрещаются за исключением похорон с участием не более 30 человек и бракосочетаний с шестью участниками церемонии. Магазины, которые торгуют не жизненно важными товарами, а также рестораны, кафе, бары закрыты. При этом заведения общепита могут торговать "на вынос".

Теги: #запрет #франция #религия #мероприятия
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