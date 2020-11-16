События

18:45 16.11.2020

ЕК во вторник заключит контракт на поставку вакцины CureVac, готовит соглашение с Moderna

2 мин читать
ЕК во вторник заключит контракт на поставку вакцины CureVac, готовит соглашение с Moderna

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о предстоящем заключении пятого контракта на закупку вакцины против COVID-19 - на этот раз с немецкой компанией CureVac AG.

"Через несколько дней после заключения контракта с BioNTech и Pfizer Inc. я рада объявить о новом соглашении. Завтра мы подписываем новый контракт на поставку еще одной вакцины против COVID-19 для европейцев. Этот контракт позволяет нам закупить до 405 млн доз вакцины производства европейской компании CureVac", - объявила председатель ЕК в понедельник в Брюсселе в ходе видеобращения.

Она отметила, что ранее в этом году Еврокомиссия вместе с Европейским инвестиционным банком предоставила финансирование CureVac.

"Мы сделали это, чтобы поддержать разработку данной вакцины. И сейчас прогресс ощутим. Если вакцина доказала свою безопасность и эффективность против COVID-19, каждое государство-член получит вакцину в одно и то же время на основе пропорциональности и на одинаковых условиях", - отметила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что это пятый контракт ЕК с фармацевтической компанией по вакцинам против COVID-19. "И мы работаем над шестым - с Moderna Inc. Мы уже завершили предварительные переговоры с Moderna. Надеемся вскоре завершить контракт", - сказала глава Еврокомиссии.

"На данном этапе мы не знаем, какие вакцины будут безопасными и эффективными", - уточнила фон дер Ляйен.

Она пояснила, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) даст разрешение на вакцины только после тщательной оценки.

"Вот почему нам нужен широкий портфель вакцин на основе самых разных технологий. Параллельно с этим мы работаем с COVAX (Глобальным фондом доступа к вакцинам против COVID-19), чтобы обеспечить доступ к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов. Таким образом, мы хотим обеспечить быстрый доступ всех к безопасным и эффективным вакцинам", - заявила председатель Европейской комиссии.

Теги: #коронавирус #еврокомиссия #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:56 16.11.2020
"Евросолидарность" призывает срочно провести массовое бесплатное тестирование на Covid-19 в Украине

"Евросолидарность" призывает срочно провести массовое бесплатное тестирование на Covid-19 в Украине

17:21 16.11.2020
НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для оплаты стационарной медпомощи за лечение COVID-19

НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн для оплаты стационарной медпомощи за лечение COVID-19

16:43 16.11.2020
В Еврокомиссии сочли незначительным риск заражения людей коронавирусом от норок

В Еврокомиссии сочли незначительным риск заражения людей коронавирусом от норок

15:52 16.11.2020
Ряд стран Азии фиксирует снижение темпов распространения COVID-19

Ряд стран Азии фиксирует снижение темпов распространения COVID-19

14:52 16.11.2020
Вакцина от COVID-19 сама по себе не остановит пандемию - глава ВОЗ

Вакцина от COVID-19 сама по себе не остановит пандемию - глава ВОЗ

12:42 16.11.2020
Киев оборудовал почти 1,2 тыс. коек с подачей кислорода, дополнительно закупает концентраторы кислорода - Кличко

Киев оборудовал почти 1,2 тыс. коек с подачей кислорода, дополнительно закупает концентраторы кислорода - Кличко

12:37 16.11.2020
"Укравтодор" отвергает обвинения в растрате средств из спецфонда COVID-19

"Укравтодор" отвергает обвинения в растрате средств из спецфонда COVID-19

12:24 16.11.2020
Еще трое футболистов сборной Украины заболели COVID-19, ожидается решение Швейцарии о проведении матча - УАФ

Еще трое футболистов сборной Украины заболели COVID-19, ожидается решение Швейцарии о проведении матча - УАФ

12:23 16.11.2020
На выборах 15 ноября на избирательных участках не соблюдались противоэпидемиологические меры – КИУ

На выборах 15 ноября на избирательных участках не соблюдались противоэпидемиологические меры – КИУ

12:22 16.11.2020
В Киеве COVID-19 заболели еще 879 человек, 11 больных умерли - Кличко

В Киеве COVID-19 заболели еще 879 человек, 11 больных умерли - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За первые дни карантина выходного дня мобильность населения сократилась на 18-27% - Ляшко

На Донбассе с полуночи обстрелов не было, разминировано 2 га вдоль линии разграничения – штаб ООС

В Молочном лимане зафиксирована массовая гибель рыбы - Госрыбагентство Украины

CБУ блокировала контрабанду уникального янтаря в одну из арабских стран

Посольство Великобритании: РФ должна призвать своих марионеток немедленно открыть КПВВ в Золотом и Счастье

ПОСЛЕДНЕЕ

Посол Украины в Израиле приступил к выполнению обязанностей

В штаб-квартире ВОЗ коронавирусом заразились 65 человек - СМИ

За первые дни карантина выходного дня мобильность населения сократилась на 18-27% - Ляшко

В Станице Луганской военнослужащий пытался замаскировать под суицид убийство своего сослуживца – прокуратура

На Донбассе с полуночи обстрелов не было, разминировано 2 га вдоль линии разграничения – штаб ООС

МИД Беларуси требует от Польши выдать Минску основателей телеграм-канала Nexta

В Молочном лимане зафиксирована массовая гибель рыбы - Госрыбагентство Украины

CБУ блокировала контрабанду уникального янтаря в одну из арабских стран

Посольство Великобритании: РФ должна призвать своих марионеток немедленно открыть КПВВ в Золотом и Счастье

Зеленский считает, что карантин выходного дня – "правильный шаг", но нужно усовершенствовать программы помощи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА