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18:33 16.11.2020

В штаб-квартире ВОЗ коронавирусом заразились 65 человек - СМИ

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В штаб-квартире ВОЗ коронавирусом заразились 65 человек - СМИ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с начала пандемии зарегистрировала 65 случаев заражения COVID-19 среди сотрудников в своей штаб-квартире, сообщает Associated Press со ссылкой на письмо, которое имеется в распоряжении у агентства.

"Последние пять случаев (заражения - ИФ) увеличивают общее число заразившихся сотрудников в Женеве до 65 человек с начала пандемии ", - говорится в сообщении руководителя деловых операций организации Рауля Томаса.

Представитель ВОЗ Фарах Дахлаллах подтвердил агентству достоверность этих сведений, хотя ранее организация заявляла об отсутствии заражений в женевском офисе.

Что касается последних пяти случаев, речь идет об одном очаге заражений, потому что четверо заболевших из одного подразделения, а пятый человек с ними контактировал. В письме не указывается, кто именно из сотрудников заболел, но источник агентства сообщил, что один из них входит в команду гендиректора организации.

Еще 49 случаев заражения коронавирусом выявили в течение последних восьми недель. Руководство попросило сотрудников избегать личных встреч, в том числе в общих зонах или в кафе.

Обычно в штаб-квартире ВОЗ в Женеве работают примерно 2,4 тыс. человек. В прошлом месяце доступ в здание ограничили для ключевых сотрудников, включая руководство. В начале ноября руководитель ВОЗ по техническому реагированию на COVID-19 Мария Ван Керхове заявляла, что в штаб-квартире заражений или очагов заражения нет.

Теги: #воз #коронавірус
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