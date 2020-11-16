События

18:14 16.11.2020

В Станице Луганской военнослужащий пытался замаскировать под суицид убийство своего сослуживца – прокуратура

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В Станице Луганской военнослужащий пытался замаскировать под суицид убийство своего сослуживца – прокуратура

Правоохранители по горячим следам раскрыли убийство военнослужащего в одной из воинских частей в районе населенного пункта Станица Луганская (Луганская область).

"16 ноября 2020 года в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о совершении якобы суицида военнослужащим 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Станица-Луганская. Следственно-розыскными мероприятиями установлено, что имело место сокрытие убийства: нарушены следы преступления, перемещено оружие погибшего, а полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшему нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. Он признался в убийстве и сообщил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Военные прокуроры следственным путем проверяют показания задержанного, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

 

Теги: #всу #прокуратура #убийство
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