События

17:57 16.11.2020

На Донбассе с полуночи обстрелов не было, разминировано 2 га вдоль линии разграничения – штаб ООС

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На Донбассе с полуночи обстрелов не было, разминировано 2 га вдоль линии разграничения – штаб ООС

Российские наемники не нарушали режим тишины с начала текущих суток по состоянию на 17.30 16 ноября, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Соблюдая условия договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года, украинские воины добросовестно выполняют задачи по назначению. В течение текущих суток, 16 ноября, нарушений со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - говорится в сообщении.

В то же время, в районе проведения операции Объединенных сил саперы ГСЧС разминировали более 2 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 100 взрывоопасных предметов.

 

Теги: #всу #оос #разминирование
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