В Еврокомиссии сочли незначительным риск заражения людей коронавирусом от норок
По оценке Еврокомиссии (ЕК), риск заражения коронавирусом людей от норок не представляет собой значительной угрозы, заявил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмэкер.
Он отметил, что после обнаружения мутировавшего коронавируса у норок на звероводческих фермах Дании Еврокомиссия распространила свою оценку, согласно которой "риск для человеческого здоровья через заражение от норок относительно слабый".
"Риск трансграничной передачи заражения вируса через норок умеренный, а риск заражения других животных также очень слабый", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
По его словам, Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией в Дании в связи с массовым забоем норок с целью остановить распространение мутировавшего коронавируса.
"Все страны Европейского союза и третьи государства были уведомлены о заражении норок. Я должен подчеркнуть тот факт, что меры, принятые Данией, то есть забой норок, это меры национального характера, и они относятся к компетенции этого государства", - объяснил де Кеерсмэкер.
Европейская комиссия, продолжил он, приветствует то, что государства-члены союза усилили наблюдение за этим заболеванием. По примеру Дании государства-члены теперь принимают решения о мерах, которые предстоит соответственно рискам реализовывать в случаях заражения животноводческих хозяйств.
При этом представитель ЕК оговорился, что, следуя нормам ЕС в сфере благополучия животных, их мучения при соответствующих мерах должны быть, насколько это возможно, сведены к минимуму.
Ранее еще в шести странах мира - в Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США и Швеции - были выявлены случаи заражения коронавирусом COVID-19, связанные с фермами по разведению норок. Так, в США с августа погибли более 15 тыс. зараженных норок.
Из-за нового коронавируса в разных странах уже ликвидировано несколько миллионов норок. Все поголовье этих животных хотели уничтожить власти Дании. Однако выяснилось, что у правительства страны нет полномочий, чтобы требовать от фермеров уничтожения всех животных. Тем не менее в парламент Дании внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий, в частности, запретить разведение норок до 2022 года.