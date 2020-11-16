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16:06 16.11.2020

МИД Беларуси требует от Польши выдать Минску основателей телеграм-канала Nexta

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 В министерстве иностранных дел Беларуси прошла встреча с временным поверенным в делах Республики Польша в Минске Мартином Войцеховским, во время которой белорусская сторона призвала в кратчайшие сроки выдать двух основателей телеграм-каналов - Степана Путило и Романа Протасевича.

"Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью С.Путило и Р.Протасевича через созданные ими экстремистские телеграм-каналы "НЕХТА" и "НЕХТА Live". Польскую сторону призвали выдать С.Путило и Р.Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности", - сообщила пресс-служба МИД в понедельник.

Польской стороне передана нота с копией направленных генеральной прокуратурой Беларуси в адрес Минюста и Генпрокуратуры Польши запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Путило и Протасевича.

Кроме того, отметили в МИД, во время встречи обсуждались вопросы взаимодействия сторон в рамках реализации двусторонних международных договорных обязательств в области борьбы с организованной преступностью, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Как сообщалось, 20 октября канал и логотип Nexta признаны в Беларуси экстремистскими материалами. Позже стало известно, что создатель белорусского оппозиционного телеграм-канал Nexta, блогер Путило, а также бывший главный редактор канала Протасевич привлечены в качестве обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Беларуси. Путило и Протасевич были объявлены в межгосударственный розыск.

Теги: #польша #беларусь
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