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15:35 16.11.2020

В Молочном лимане зафиксирована массовая гибель рыбы - Госрыбагентство Украины

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В Молочном лимане зафиксирована массовая гибель рыбы - Госрыбагентство Украины

В понедельник во время рейда работниками Азовского рыбоохранного патруля в Молочном лимане, вблизи пгт Кирилловка Акимовского района Запорожской области, зафиксирована массовая гибель водных биоресурсов, сообщает Госрыбагентство Украины

"При обследовании 64 метров участка водоема и его прибрежной защитной полосы на одном квадратном метре обнаружено от 300 до 500 экз. погибшей азовской хамсы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице агентства в Facebook.

О факте гибели рыбы для установления причин ее мора проинформированы работники Приазовского национального природного парка и Кирилловского поселкового совета

 

Теги: #азовское_море #запорожская_область #рыба #гибель
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