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15:09 16.11.2020

CБУ блокировала контрабанду уникального янтаря в одну из арабских стран

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CБУ блокировала контрабанду уникального янтаря в одну из арабских стран

Служба безопасности Украины блокировала контрабанду 5,4 килограмма уникального янтаря-сырца крупных фракций в одну из арабских стран.

"Оперативники спецслужбы установили, что жители Ровенской области систематически вывозили необработанный янтарь из Украины в одну из стран Персидского залива. Дельцы скупали незаконно добытый камень в северных районах Ровенской области", - сообщает в понедельник пресс-центр СБ Украины.

Сотрудники СБ Украины, в частности, задокументировали, что житель Ровно пытался вывезти из Украины через международный пункт пропуска аэропорта "Борисполь" 18 редких экспонатов янтаря-сырца, некоторые из которых весят более 700 граммов.

"Такие камни являются эксклюзивными и стоимость каждого определяется индивидуально. Ориентировочная стоимость обнаруженного янтаря по ценам черного рынка составляет несколько десятков тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Сейчас янтарь изъят и направлен для проведения соответствующего исследования. После экспертизы будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась сотрудниками УСБУ в Ровенской области совместно с Киевской таможней.

Источник: https://bit.ly/2IJznzE

Теги: #янтарь #сбу #контрабанда
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