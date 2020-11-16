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14:52 16.11.2020

Вакцина от COVID-19 сама по себе не остановит пандемию - глава ВОЗ

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Вакцина от COVID-19 сама по себе не остановит пандемию - глава ВОЗ

Появление вакцины позволит взять распространение коронавируса под контроль, но само по себе не покончит с пандемией COVID-19, предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"С момента возникновения пандемии мы знали, что вакцина сыграет решающую роль в том, чтобы взять ее под контроль. Но важно отметить, что вакцина дополнит другие рычаги, которые у нас имеются, а не заменит их", - написал гендиректор ВОЗ в понедельник в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, необходимо будет продолжить наблюдение, тестирование, лечение, изоляцию, выявление контактов и карантин, побуждение людей проявлять осторожность.

"Первоначально поставки вакцин против COVID-19 будут ограниченными, приоритет будет отдаваться медработникам, пожилым людям и другим категориям населения из группы риска", - сообщил гендиректор ВОЗ.

"Это, как мы надеемся, поможет сократить число смертей, поможет системе здравоохранения справиться со своими задачами, но у вируса все еще останется много простора для деятельности", - предостерег Гебрейесус.

"С начала эпидемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет обязательным (способом - ИФ) взять пандемию под контроль. Но важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие способы, которыми мы располагаем, а не заменять их", - сказал он на брифинге.

"Вакцина сама по себе не покончит с пандемией COVID-19", - пояснил он.

Он отметил, что мониторинг ситуации, тестирование и изоляция зараженных, отслеживание цепочек контактов и прочие меры предосторожности нужно продолжать.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в мире с начала пандемии коронавируса выявлено свыше 54,9 млн случаев заражения, а более 1,32 млн человек скончались.

Теги: #коронавирус #воз
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