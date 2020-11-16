Зеленский считает, что карантин выходного дня – "правильный шаг", но нужно усовершенствовать программы помощи

Карантин выходного дня снизил передвижение и контакты между украинцами, что является правильным шагом со стороны властей страны, поскольку сокращение контактов между людьми помогает сохранять их жизнь, заявил президент Владимир Зеленский.

"Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми - это спасение жизней. В то же время надо восстановить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям", - подчеркнул Зеленский на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения COVID-19, состоявшегося под его председательством в понедельник, сообщает пресс-служба главы государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе совещания привел данные, согласно которым активность граждан в крупных городах с населением более 100 тыс. в субботу снизилась на 18,5%, в воскресенье - на 27%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков отметили, что на выходных практически все крупные сети торговых центров, магазинов непродовольственных товаров, развлекательных заведений были закрыты, а полиция работала на предотвращение возможных скоплений людей. Сложные ситуации в отдельных областях возникли с продовольственными рынками.

Шмыгаль сообщил, что правительство уже реализует и подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня. "В частности, мы возобновляем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты рабочего. Также будут действовать "кредитные каникулы" для бизнеса в рамках программы "5-7-9", признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств", - сказал премьер.

Он также сообщил, что уже проведен ряд встреч с бизнесом, который был ограничен в работе из-за карантина выходного дня. В последующие дни такая работа будет усилена, встречи пройдут с представителями каждой отрасли.

Правительство также активно работает над совершенствованием программ по страхованию медицинских работников. В частности, министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев напомнил, что медицинский работник, который борется с COVID-19, приравнен к военнослужащему, и сейчас, кроме выплат в случае нетрудоспособности или смерти, в разных регионах отрабатываются программы помощи в случае заболевания.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что после приказа главы государства тщательно проработать этот вопрос разработка страховых программ активизировалась. Некоторые области уже застраховали 60-70% врачей, в частности Харьковская, Житомирская, Киевская, Волынская.