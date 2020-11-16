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12:42 16.11.2020

Киев оборудовал почти 1,2 тыс. коек с подачей кислорода, дополнительно закупает концентраторы кислорода - Кличко

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Киев оборудовал почти 1,2 тыс. коек с подачей кислорода, дополнительно закупает концентраторы кислорода - Кличко

Для лечения больных коронавирусной инфекцией подачей кислорода в Киеве оборудовано около 1,2 тыс. койкомест в коммунальных медучреждениях, дополнительно закупаются концентраторы кислорода, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что из подготовленных коек подачей кислорода оборудовано около 1,200 тыс. Аппаратов искусственной вентиляции легких сегодня в коммунальных медучреждениях более 460, концентраторов кислорода - более 160. В ближайшее время закупим еще 130", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга в понедельник.

Он добавил, что в нескольких больницах столицы осуществляют капитальный ремонт систем подачи кислорода. Это позволит обеспечить кислородом дополнительно еще более 600 коек.

В целом Киев уже подготовил более 4,5 тыс. коек для приема больных коронавирусом в 26 коммунальных медучреждениях.

"Заполняемость коек в столице - более 53%", - отметил Кличко.

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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