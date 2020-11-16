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12:23 16.11.2020

На выборах 15 ноября на избирательных участках не соблюдались противоэпидемиологические меры – КИУ

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На выборах 15 ноября на избирательных участках не соблюдались противоэпидемиологические меры – КИУ

В Комитете избирателей Украины заявляют, что во время повторного голосования на местных выборах 15 ноября на избирательных участках не соблюдались противоэпидемиологические меры.

"Отдельно представители КВУ отметили факты несоблюдения противоэпидемиологических мер на избирательных участках. Это проблема, которую мы видели 25 октября, это проблема, которую мы видели сейчас 15 ноября и это та проблема, которую мы бы не хотели видеть 22 ноября", - сказал аналитик КИУ Денис Рыбачок на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

В частности, по словам наблюдателей КИУ, на избирательных участках не проводился температурный скрининг, либо проводился таким способом, что его результатам доверять нельзя, например, сломанным градусником.

Также члены избирательных участков использовали одни и те же маски на протяжении всего дня, а не меняли их каждые несколько часов, как это предусмотрено нормативными актами.

Кроме того, на участках не проводилось влажная уборка, не соблюдались условия социальной дистанции и правильное ношение масок.

Теги: #коронавирус #киу #выборы
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