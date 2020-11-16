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12:22 16.11.2020

В Киеве COVID-19 заболели еще 879 человек, 11 больных умерли - Кличко

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В Киеве COVID-19 заболели еще 879 человек, 11 больных умерли - Кличко

В Киеве коронавирусной инфекцией за минувшие сутки заразились 879 человек, 11 больных умерли, 79 заболевших госпитализировали, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Динамика распространения вируса у нас, к сожалению, - крайне негативная. За прошедшие сутки в Киеве еще 879 больных. Это при том, что в выходные, как правило, выявляют меньше инфицированных. Поскольку работают не все лаборатории. Умерли 11 человек. Всего от коронавируса в столице 976 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 51 499", - сообщил Кличко в ходе онлайн-брифинга в понедельник.

По его данным, среди заболевших: 511 женщин в возрасте от 18 до 99 лет и 28 девочек от девяти месяцев до 17 лет. А также 316 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет и 24 мальчика от трех до 16 лет. Заболели в том числе и 43 медика.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в Киеве за сутки 8 человек. Всего коронавирус преодолели 18 767 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Дарницком районе - 125, в Оболонском - 115 и по 112 случаев в Подольском и Соломенском районах.

"С ростом количества больных, соответственно, увеличивается и количество пациентов, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 2062 больных коронавирусом. Из них 34 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 683 пациента. Кислородную поддержку получают 895 человек под аппаратами ИВЛ - 31 больной ", - сообщил Виталий Кличко.

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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