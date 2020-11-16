Причиной рекордно низкой явки во время второго тура местных выборах является «карантин выходного дня» и отсутствие коммуникации Минздрава – КИУ

В Комитете избирателей Украины заявляют, что причиной рекордно низкой явки во время повторного голосования на местных выборах 15 ноября является введение «карантина выходного дня» и отсутствие коммуникации со стороны Министерства здравоохранения.

«Явка на местных выборах стала не просто низкой – это был обвал явки. Явка на местных выборах стала самой низкой за последние 10 лет», - сказал глава КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Главной проблемой такой явки в КИУ считают введение «карантина выходного дня», а также отсутствие качественной коммуникации со стороны Министерства здравоохранения.

В частности, в Комитет избирателей накануне и в день повторного голосования поступало множество обращений граждан с вопросом, пройдут ли выборы в связи с карантином.

«Сейчас важно сделать выводы и не допустить повторения ситуации на выборах 22 ноября», - подчеркнул Кошель.