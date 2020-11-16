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11:58 16.11.2020

Причиной рекордно низкой явки во время второго тура местных выборах является «карантин выходного дня» и отсутствие коммуникации Минздрава – КИУ

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Причиной рекордно низкой явки во время второго тура местных выборах является «карантин выходного дня» и отсутствие коммуникации Минздрава – КИУ

В Комитете избирателей Украины заявляют, что причиной рекордно низкой явки во время повторного голосования на местных выборах 15 ноября является введение «карантина выходного дня» и отсутствие коммуникации со стороны Министерства здравоохранения.

«Явка на местных выборах стала не просто низкой – это был обвал явки. Явка на местных выборах стала самой низкой за последние 10 лет», - сказал глава КИУ Алексей Кошель на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Главной проблемой такой явки в КИУ считают введение «карантина выходного дня», а также отсутствие качественной коммуникации со стороны Министерства здравоохранения.

В частности, в Комитет избирателей накануне и в день повторного голосования поступало множество обращений граждан с вопросом, пройдут ли выборы в связи с карантином.

«Сейчас важно сделать выводы и не допустить повторения ситуации на выборах 22 ноября», - подчеркнул Кошель.

Теги: #карантин #киу #выборы
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