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11:46 16.11.2020

Эрдоган направил в парламент Турции проект указа об отправке турецких военных в Азербайджан

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Эрдоган направил в парламент Турции проект указа об отправке турецких военных в Азербайджан

Парламент Турции рассмотрит вопрос об отправке турецких военных в Азербайджан.

Соответствующий проект указа за подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана представлен в понедельник на утверждение законодательного органа страны, сообщило информационное агентство "Анадолу"

Ранее РФ и Турция договорились о создании совместного центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ", - говорится в проекте указа.

"Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", - отмечается в документе.

Рамки миссии, численность персонала определит администрация президента Турции.

В соответствие со статьей 92-й Конституции Турции, срок действия мандата определен одним годом.

Теги: #турция #карабах #азербайджан
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