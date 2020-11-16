В Харькове во дворе частного дома взорвалась граната, никто не пострадал – полиция

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва, который произошел во дворе частного дома по ул.Бестужева в Харькове.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

О происшествии правоохранителям сообщил хозяин дома. На месте происшествия полицейские обнаружили воронку диаметром около 10 сантиметров и повреждения забора и дома. Люди в результате взрыва не пострадали. Взрывотехники установили, что произошел взрыв ручной гранаты РГД-5.