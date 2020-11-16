Клименко: за нарушение карантина "выходного дня" в Украине закрыты 1,5 тыс. заведений торговли, десятки ночных клубов и спортзалов

Больше всего нарушений карантина выходного дня зафиксировано в регионах, где местная власть отказывалась выполнять соответствующее решение Кабинета министров Украины, много нарушителей также было в столице и в Киевской области, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"На протяжении этих выходных полицейские тщательно следили за соблюдением требований карантина "выходного дня", предусмотренного решением правительства. В целом полиция за субботу-воскресенье закрыла почти 2400 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки постановлению Кабмина. Среди них более 1500 заведений торговли, почти 800 – питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов", - рассказал Клименко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его словам, составлено почти 2 тыс. административных протоколов за нарушение карантина в отношении ответственных за это лиц, открыто 9 уголовных производств.

При этом Клименко подчеркнул, что больше всего нарушений карантина "выходного дня" полицейские зафиксировали в тех регионах, где представители местной власти официально заявили, что отказываются выполнять решение Кабмина – это Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская и Одесская области.

Кроме того, по его словам, много нарушителей карантина "выходного дня" выявили в столице и в Киевской области.

"Я вновь подчеркиваю, что полиция действует в рамках своих полномочий и реагирует соответственно на все нарушения действующего законодательства. Если граждане открыто игнорируют закон, то они должны понести соответствующее наказание", - подчеркнул глава Нацполиции.

В целом, по его словам, с начала действия карантинных ограничений в Украине полиция составила 52949 административных протоколов, по результатам судебных рассмотрений наложены штрафы на общую сумму более 20 млн грн.