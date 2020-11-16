События

11:34 16.11.2020

Клименко: за нарушение карантина "выходного дня" в Украине закрыты 1,5 тыс. заведений торговли, десятки ночных клубов и спортзалов

2 мин читать
Клименко: за нарушение карантина "выходного дня" в Украине закрыты 1,5 тыс. заведений торговли, десятки ночных клубов и спортзалов

Больше всего нарушений карантина выходного дня зафиксировано в регионах, где местная власть отказывалась выполнять соответствующее решение Кабинета министров Украины, много нарушителей также было в столице и в Киевской области, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"На протяжении этих выходных полицейские тщательно следили за соблюдением требований карантина "выходного дня", предусмотренного решением правительства. В целом полиция за субботу-воскресенье закрыла почти 2400 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки постановлению Кабмина. Среди них более 1500 заведений торговли, почти 800 – питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов", - рассказал Клименко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его словам, составлено почти 2 тыс. административных протоколов за нарушение карантина в отношении ответственных за это лиц, открыто 9 уголовных производств.

При этом Клименко подчеркнул, что больше всего нарушений карантина "выходного дня" полицейские зафиксировали в тех регионах, где представители местной власти официально заявили, что отказываются выполнять решение Кабмина – это Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская и Одесская области.

Кроме того, по его словам, много нарушителей карантина "выходного дня" выявили в столице и в Киевской области.

"Я вновь подчеркиваю, что полиция действует в рамках своих полномочий и реагирует соответственно на все нарушения действующего законодательства. Если граждане открыто игнорируют закон, то они должны понести соответствующее наказание", - подчеркнул глава Нацполиции.

В целом, по его словам, с начала действия карантинных ограничений в Украине полиция составила 52949 административных протоколов, по результатам судебных рассмотрений наложены штрафы на общую сумму более 20 млн грн.

Теги: #карантин #клименко #нацполиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:58 16.11.2020
Причиной рекордно низкой явки во время второго тура местных выборах является «карантин выходного дня» и отсутствие коммуникации Минздрава – КИУ

Причиной рекордно низкой явки во время второго тура местных выборах является «карантин выходного дня» и отсутствие коммуникации Минздрава – КИУ

11:39 16.11.2020
В Раде зарегистрирован проект постановления об отмене "карантина выходного дня" - Кондратюк

В Раде зарегистрирован проект постановления об отмене "карантина выходного дня" - Кондратюк

22:11 15.11.2020
Полиция открыла в день голосования 7 уголовных дел и составила 4 админпротокола - Фацевич

Полиция открыла в день голосования 7 уголовных дел и составила 4 админпротокола - Фацевич

22:08 15.11.2020
Полиция открыла в день голосования 7 уголовных производств и составила 4 админпротокола - Фацевич

Полиция открыла в день голосования 7 уголовных производств и составила 4 админпротокола - Фацевич

07:29 15.11.2020
В Киевской области за субботу задокументировано 85 нарушений карантина выходного дня

В Киевской области за субботу задокументировано 85 нарушений карантина выходного дня

22:55 14.11.2020
Во Львовской области полиция составила 54 админпротокола за нарушение карантина выходного дня

Во Львовской области полиция составила 54 админпротокола за нарушение карантина выходного дня

21:33 14.11.2020
Полиция Киева открыла уголовное производство по факту нарушения карантина администрацией спорткомплекса

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту нарушения карантина администрацией спорткомплекса

19:15 14.11.2020
Зеленский: карантин выходного дня - это шанс избежать локдауна

Зеленский: карантин выходного дня - это шанс избежать локдауна

18:49 14.11.2020
В Сумах с 16 ноября возобновляется обучение всех учеников в школах - горсовет

В Сумах с 16 ноября возобновляется обучение всех учеников в школах - горсовет

15:11 14.11.2020
В Нацполицию с сентября поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

В Нацполицию с сентября поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Умер новоизбранный мэр Конотопа после осложнений от COVID-19

В Днепропетровской области за сутки рекордное количество новых случаев COVID-19: заболели 847 человек - ОГА

На КПП на границе со Словакией открыли пешеходное движение – Госпогранслужба Украины

Немчинов: у меня в службе COVID-19 не переболели только двое сотрудников

В Украине за сутки выявлено 9 832 заболевших COVID-19 – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Явка избирателей 15 ноября составила почти 24% - "ОПОРА"

Эрдоган направил в парламент Турции проект указа об отправке турецких военных в Азербайджан

В Харькове во дворе частного дома взорвалась граната, никто не пострадал – полиция

Додон поздравил Санду с победой, но оспорит итоги президентских выборов в Молдове

В Бахмуте стартовало строительство отделения экстренной медпомощи за средства МККК

В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 42 человек – Командование медсил

Умер новоизбранный мэр Конотопа после осложнений от COVID-19

В Днепропетровской области за сутки рекордное количество новых случаев COVID-19: заболели 847 человек - ОГА

На КПП на границе со Словакией открыли пешеходное движение – Госпогранслужба Украины

Северокорейский лидер появился на публике впервые за 26 дней - агентство "Ренхап"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА