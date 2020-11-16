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11:25 16.11.2020

В Бахмуте стартовало строительство отделения экстренной медпомощи за средства МККК

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В Бахмуте стартовало строительство отделения экстренной медпомощи за средства МККК

В Бахмуте (Донецкая обл.) началось строительство отделения экстренной медицинской помощи на базе Бахмутской городской больницы за счет средств Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Хорошим примером создания отделения экстренной медпомощи является наше сотрудничество с МККК. Не так давно совместно с президентом МККК мы открыли в Бахмуте строительство приемного отделения неотложной медпомощи в Бахмутской городской больнице",-сказала она.

"МККК не только финансирует строительство, которое должно быть закончено на протяжении следующего года, а также в течение следующих двух лет будет финансировать расходы на функционирование отделений и обучение медработников",- добавила Микичак.

Замминистра соотбщила, что проект разрабатывал экспертная группа Минздрава в сотрудничестве с местной властью и МККК.

"На примере Бахмута мы отрабатываем механизм трансформации старых отделений в современные с правильным и эффективным маршрутом пациента",- добавила Микичак.

Теги: #донецкая_область #мккк #медпомощь
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