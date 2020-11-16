В Бахмуте стартовало строительство отделения экстренной медпомощи за средства МККК
В Бахмуте (Донецкая обл.) началось строительство отделения экстренной медицинской помощи на базе Бахмутской городской больницы за счет средств Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.
"Хорошим примером создания отделения экстренной медпомощи является наше сотрудничество с МККК. Не так давно совместно с президентом МККК мы открыли в Бахмуте строительство приемного отделения неотложной медпомощи в Бахмутской городской больнице",-сказала она.
"МККК не только финансирует строительство, которое должно быть закончено на протяжении следующего года, а также в течение следующих двух лет будет финансировать расходы на функционирование отделений и обучение медработников",- добавила Микичак.
Замминистра соотбщила, что проект разрабатывал экспертная группа Минздрава в сотрудничестве с местной властью и МККК.
"На примере Бахмута мы отрабатываем механизм трансформации старых отделений в современные с правильным и эффективным маршрутом пациента",- добавила Микичак.