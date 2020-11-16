В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 42 человек – Командование медсил

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 42 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 16 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 2 448 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 5 439 человек, летальных случаев - 23. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 330 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 125 человек", – сказано в сообщении медиков на странице в соцсети Facebook.

Всего за прошедшие сутки зарегистрированы 42 новых случая заболевания COVID-19. В учреждения здравоохранения госпитализирован 1 человек. "Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение", - говорится в сообщении.