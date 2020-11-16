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10:43 16.11.2020

Умер новоизбранный мэр Конотопа после осложнений от COVID-19

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Умер новоизбранный мэр Конотопа после осложнений от COVID-19

Новоизбранный городской голова Конотопа (Сумская обл.) Александр Луговый (самовыдвиженец) скончался после осложнений от коронавирусной болезни COVID-19.

"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговый. Страшное известие и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так", - написал народный депутат Украины Игорь Молоток в "Фейсбук" в понедельник.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, за Лугового проголосовали 7332 избирателя (37,34%). Его конкурент – действующий мер Конотопа Артем Семенихин (ВО "Свобода") - набрал 6258 голосов (31,87%).

Луговый был заместителем начальника филиала "Конотопского райавтодора".

 

Теги: #мэр #смерть #коронавирус #конотоп
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