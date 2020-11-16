В Днепропетровской области за сутки рекордное количество новых случаев COVID-19: заболели 847 человек - ОГА

На Днепропетровской области за прошедшие сутки выявили рекордное количество новых случаев коронавирусной болезни – заболели 847 человек, выздоровели - 546 жителей региона, сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

"Коронавирус диагностировали у 424 жителей Днепра, 124 - Кривого Рога, 52 - Павлограда, 27 - Никополя, 13 - Желтых Вод, 11 - Синельникова, 9 - Марганца, 5 - Новомосковска. По одному случаю имеем в Каменском и Покрове. 43 человека заболели в Верхнеднепровском районе, 25 - Новомосковском, 24 - Царичанском, 20 - Синельниковском, по 19 - в Днепровском и Петропавловском районах. 12 случаев зафиксировали в Солонянском районе, 9 - Томаковском, 3 - в Криворожском, 2 - Павлоградском, по одному - в Апостоловском, Никопольском, Пятихатском и Юрьевском районах", - приводит слова Бондаренко пресс-служба ОГА.

Так, в области выполнили почти 170,5 тыс. лабораторных исследований на коронавирус методом ПЦР и более 276,5 тыс. - методом ИФА.

Всего в регионе – 22 069 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровели - 9 276 жителей области, умерли 595 человек.

Источник: https://bit.ly/3nsCGdj