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09:39 16.11.2020

Северокорейский лидер появился на публике впервые за 26 дней - агентство "Ренхап"

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Северокорейский лидер появился на публике впервые за 26 дней - агентство "Ренхап"

Северокорейский лидер Ким Чен Ын председательствовал на заседании Политбюро Трудовой партии - это его первое появление на публике за последние 26 дней, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

Оно ссылается на северокорейское агентство ЦТАК, сообщившее, что во время расширенного заседания Политбюро, состоявшегося в воскресенье, Ким Чен Ын обсудил "COVID-19 и государственную противоэпидемическую ситуацию и уточнил задачи для партийной, военной и экономической сфер по дальнейшему усилению чрезвычайного противоэпидемического фронта".

Северокорейский лидер также подчеркнул "необходимость держать высокую боевую готовность, строить плотную блокирующую стену и еще больше активизировать противоэпидемическую работу, осознавая ответственность за безопасность государства и благополучие народа", добавили в ЦТАК.

В свою очередь "Ренхап" отметило, что это первое появление северокорейского лидера на публике с 21 октября. Тогда он посещал кладбище в Пхёнан-Намдо, где почтил память погибших китайских солдат, участвовавших в Корейской войне 1950-53 годов.

КНДР заявляет, что в стране нет ни одного зафиксированного случая заражения COVID-19, тем не менее остается в состоянии повышенной готовности с начала этого года.

Теги: #ким_чен_ын #кндр
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