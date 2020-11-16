События

09:37 16.11.2020

Немчинов: у меня в службе COVID-19 не переболели только двое сотрудников

1 мин читать
Немчинов: у меня в службе COVID-19 не переболели только двое сотрудников

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявляет, что в его службе COVID-19 не переболело лишь двое сотрудников.

"У меня в службе не переболело еще только двое", - сказал Немчинов в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

В частности, коронавирус в секретариате правительства выявили уже у более 20 человек.

Как сообщалось, на данный момент в Кабмине COVID-19 болеют вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр финансов Сергей Марченко, министр здравоохранения Максим Степанов, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, а министр обороны Андрей Таран и министр развития громад и территорий Алексей Чернышев уже переболели коронавирусом.

10 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль получил негативный результат тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Теги: #коронавирус #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:28 16.11.2020
В Украине за сутки выявлено 9 832 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине за сутки выявлено 9 832 заболевших COVID-19 – Степанов

07:34 16.11.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 54,3 млн, жертв - 1,31 млн - университет Джонса Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 54,3 млн, жертв - 1,31 млн - университет Джонса Хопкинса

06:02 16.11.2020
В Казахстане за сутки от коронавируса умерли семь человек - Минздрав республики

В Казахстане за сутки от коронавируса умерли семь человек - Минздрав республики

22:46 15.11.2020
Нардеп Рабинович заболел коронавирусом

Нардеп Рабинович заболел коронавирусом

14:59 15.11.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 54 млн - университет Хопкинса

Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 54 млн - университет Хопкинса

14:41 15.11.2020
За сутки в Украине полицейские начали 9 уголовных производств и составили почти тысячу админпротоколов за нарушение карантинных ограничений

За сутки в Украине полицейские начали 9 уголовных производств и составили почти тысячу админпротоколов за нарушение карантинных ограничений

13:06 15.11.2020
Оздоровительный комплекс "5 элемент" не нарушал карантинных требований - руководство

Оздоровительный комплекс "5 элемент" не нарушал карантинных требований - руководство

12:22 15.11.2020
За введение режима “карантина выходного дня” высказалось 61,7% опрошенных, - Савик Шустер

За введение режима “карантина выходного дня” высказалось 61,7% опрошенных, - Савик Шустер

10:49 15.11.2020
Количество заболевших COVID-19 в Киеве превысило 50 тысяч – Кличко

Количество заболевших COVID-19 в Киеве превысило 50 тысяч – Кличко

10:35 15.11.2020
В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 121 человека

В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 121 человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки выявлено 9 832 заболевших COVID-19 – Степанов

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Майя Санду одержала победу на президентских выборах в Молдове

Труханов заявил о предварительной победе на выборах мэра Одессы

Явка во втором туре выборов мэров в Украине на 20.00 составила 24% - ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Северокорейский лидер появился на публике впервые за 26 дней - агентство "Ренхап"

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

В Киеве утром в понедельник ожидается туман – КГГА

В Одессе на территории морского порта горела плавающая понтонная мастерская – ГСЧС

Американский пилотируемый корабль Crew Dragon успешно выведен на орбиту, взял курс на МКС – NASA

Майя Санду одержала победу на президентских выборах в Молдове

Борис Джонсон уходит на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19

Колыхаев побеждает на выборах мэра Херсона - параллельный подсчет

Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдовы - предварительные результаты

Труханов заявил о предварительной победе на выборах мэра Одессы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА