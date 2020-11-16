В Украине за сутки выявлено 9 832 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 9 832 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 2 753 человека, умерло 94 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"9 832 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 16 ноября 2020 года. В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников. Также за последние сутки госпитализировано – 1100 человек, летальных случаев – 94, выздоровело – 2753 человека", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, зафиксированы 10 681 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 14 ноября за сутки коронавирус подтвердился у 12 524 человек, 13 ноября зафиксировано 11 787 случаев инфицирования; 12 ноября было 11 057 новых случаев, 11 ноября сообщалось о 10 611 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 545 689 человек, 9 697 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 244 197 человек.

Сейчас в Украине COVID-19, по данным сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), болеют 291 795 человек, что на 6 985 больше, чем днем ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 9 173, информирует СНБО.