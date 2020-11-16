События

07:34 16.11.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 54,3 млн, жертв - 1,31 млн - университет Джонса Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 54,3 млн, жертв - 1,31 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии на 08:00 понедельника достигло 54 млн 369 тыс. 609 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 442 тыс. 451, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По информации университета, на утро понедельника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 317 тыс. 131 против 1 млн 311 тыс. 192 человек по состоянию на утро воскресенья, выздоровели почти 40 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 11 млн 36 тыс. 937 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 133 тыс. 47) и 246 тыс. 210 летальных исходов (рост за сутки - 612), излечились более 4,1 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 30 тыс. 548 человек. Всего зафиксировано 8 млн 845 тыс. 127 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 435 до 130 тыс. 70, поправились более 8,24 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 863 тыс. 93 заболевших, что на 14 тыс. 134 человека больше, чем сутками ранее, умерло 165 тыс. 798 больных (рост - на 140), вылечились более 5,27 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 169,9. В США на 1 млн жителей скончался 759 человека, Индии - 94, Бразилии - 778.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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