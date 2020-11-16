В Киеве утром в понедельник ожидается туман – КГГА

В Киеве в понедельник в первой половине дня ожидается туман, видимость 200-500 м, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"До конца суток 15 ноября, ночью и утром 16 ноября в Киеве будет удерживаться туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в воскресенье вечером.

В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, во время остановки включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.