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04:06 16.11.2020

В Одессе на территории морского порта горела плавающая понтонная мастерская – ГСЧС

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В Одессе на территории морского порта горела плавающая понтонная мастерская – ГСЧС

пгт. Одесса на территории государственного предприятия "Одесский морской торговый порт" произошло возгорание плавающей понтонной мастерской, жертв  и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 18:52 пожар на плавающей понтонной мастерской локализован на площади 20 м кв. В 19:02 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении, на официальной странице ГСЧС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

К тушению пожара были привлечены 48 человек и 12 единиц техники, из них от ГСЧС 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

Источник: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/5011052885579238

 

Теги: #украина #причал #одесса #пожар
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