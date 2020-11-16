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04:04 16.11.2020

Американский пилотируемый корабль Crew Dragon успешно выведен на орбиту, взял курс на МКС – NASA

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Американский пилотируемый корабль Crew Dragon успешно выведен на орбиту, взял курс на МКС – NASA

Новейший американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, стартовавший в понедельник к Международной космической станции (МКС) в рамках своего первого регулярного полета, успешно выведен на орбиту, сообщило NASA.

Запуск миссии Crew Dragon-1 с астронавтами на борту был осуществлен 15 ноября в 19:27 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

Через 12 минут после старта вслед за отделением от второй ступени носителя корабль вышел на заданную орбиту и взял курс на МКС.

В состав экипажа входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. Их миссия на МКС должна продлиться шесть месяцев.

Пилотируемый корабль должен будет состыковаться со станцией через 27 часов

Теги: #ракета #сша #корабль
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