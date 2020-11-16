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00:44 16.11.2020

Майя Санду одержала победу на президентских выборах в Молдове

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Майя Санду одержала победу на президентских выборах в Молдове

Бывший премьер-министр Молдовы, председатель партии "Действие солидарность" Майя Санду одержала победу на президентских выборах в воскресенье. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, опубликованные в ночь на понедельник на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно этим данным, после подсчета протоколов с 98% избирательных участков, Санду получила 54% голосов избирателей, а ее оппонент, действующий президент Игорь Додон - 46%. Разрыв между ними составляет более 115 тыс. голосов - почти 800 тыс. за Санду, 685 тыс. - за Додона.

Осталось подсчитать голоса примерно на 50 избирательных участках за рубежом, при этом разрыв только увеличивается, так как граждане Молдовы там в массовом порядке проголосовали за Санду. За рубежом приняли участие в выборах более 260 тысяч избирателей, из них за Санду проголосовало более 80%.

За счет этого разрыв между кандидатами увеличился с трех процентов после подсчета голосов внутри страны до восьми процентов. Окончательные результаты будут известны в понедельник утром после закрытия участков и подсчета голосов в США и Канаде.

Майя Санду поблагодарила своих избирателей. Она обещала объединить расколотое в ходе выборов общество и решать экономические проблемы. Она также заявила о намерении добиваться роспуска парламента и досрочных парламентских выборов, подчеркнув готовность сотрудничать в этом вопросе с другими политическими силами.

Действующий президент Молдовы Игорь Додон пока свое поражение не признал. Он обещал провести брифинг после заседания высшего руководства страны в понедельник, в 11:00.

Теги: #молдова #победа #санду #выборы
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