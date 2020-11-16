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00:34 16.11.2020

Борис Джонсон уходит на самоизоляцию после контакта с заболевшим COVID-19

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Премьер Великобритании Борис Джонсон отправляется на самоизоляцию, так как выяснилось, что он контактировал с зараженным коронавирусом членом британского парламента, сообщили на Даунинг-стрит.

"Премьер-министр в соответствии с действующими правилами самоизолируется. Он продолжит работу в своей резиденции. В частности, он будет курировать инициативы правительства по борьбе с коронавирусом", - цитируют британские СМИ слова представителя премьера.

"Премьер-министр чувствует себя хорошо, симптомов COVID-19 у него нет", - добавил он.

В четверг Джонсон провёл 35-минутную встречу с группой парламентариев от Консервативной партии. Позже стало известно, что у одного из участников встречи обнаружили коронавирус.

Джонсон в марте 2020 года переболел COVID-19. Тогда ему даже потребовалась госпитализация.

Британские СМИ отмечают, что самоизоляция премьера пройдёт в непростой период, так как Джонсону как раз нужно решить ряд важных для страны вопросов. В частности, наступает ключевой момент в переговорах с ЕС по поводу взаимоотношений Лондона и Брюсселя после Brexit.

Теги: #самоизоляция #британия #премьер
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