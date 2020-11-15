Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдовы - предварительные результаты

Лидер оппозиции, бывший премьер-министр Молдовы Майя Санду одерживает победу над действующим президентом Игорем Додоном во втором туре выборов президента Молдовы, свидетельствуют предварительные результаты выборов после обработки протоколов с 75% избирательных участков.

Подсчитан почти - почти миллион голосов из 1,65 миллиона граждан, принявших участие в выборах.

Согласно этим результатам с избирательных участков внутри страны, председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду набирает 52,13% голосов избирателей, а независимый кандидат Игорь Додон - 47,87% голосов избирателей.

Эти опросы не учитывают голоса жителей Приднестровья и зарубежной диаспоры. И те, и другие голосовали как никогда активно. В выборах приняло участие более 40 тыс. жителей Приднестровья, и более 250 тыс. граждан Молдовы за рубежом. И если жители Приднестровья в большинстве своем голосуют за Додона, то диаспора странах Европы - почти исключительно за Санду. После подсчета голосов за рубежом, с учетом представленных результатов опроса, разрыв между двумя кандидатами составит не менее 10% в пользу Майи Санду.