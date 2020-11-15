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22:28 15.11.2020

Явка во втором туре выборов мэров в Украине на 20.00 составила 24% - ЦИК

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Явка во втором туре выборов мэров в Украине на 20.00 составила 24% - ЦИК

Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров семи украинских городов в воскресенье, 15 ноября, по состоянию на 20.00 составила 24%, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Самый высокий показатель явки среди семи городов зафиксирован в Каменец-Подольском (Хмельницкая обл.) – 34,29% (26751 избиратель). Самая низкая явка – в Сумах (19,02%, или 43747 избирателей).

В ЦИК напомнили, что эти сведения не носят официальный характер, поскольку они поступают в Центризбирком от органов ведения Государственного реестра избирателей, которые, в свою очередь, получают эту информацию от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или по электронной почте.

Местные выборы организуют и проводят соответствующие территориальные избирательные комиссии (ТИК). Результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городских голов должны быть установлены ТИК не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

Теги: #явка #цик #украина #выборы
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