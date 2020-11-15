Более 900 человек задержали на акциях в Беларуси в воскресенье – правозащитники

Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в Беларуси превысило 900 человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

По данным на 21:20 в списке "Весны" 901 человек. Он продолжает дополняться.

Основная масса задержаний произошла в Минске. Но правозащитники сообщают и о задержаниях в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно, Ивье.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания в белорусской столице. Кроме того, в милиции подтвердили использование спецсредств.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.