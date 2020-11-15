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17:49 15.11.2020

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ на Донбассе близ Марьинки

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Российские наемники обстреляли позиции ВСУ на Донбассе близ Марьинки

В течение текущих суток, 15 ноября, российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Так, на участке вблизи Марьинки противник применил стрелковое оружие. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.30 15 ноября, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперы ГСЧС разминировали более 14 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 94 взрывоопасных предмета.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сводке.

Теги: #всу #оос
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