Украинец пытался провезти в РФ 11 кг наркотиков в баке автомобиля – Госпогранслужба

В субботу в пункте пропуска "Гоптовка" на границе с РФ в Харьковской области пограничники обнаружили почти 11 кг серо-зеленого вещества растительного происхождения, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Найденное зелье, которое, скорее всего, является наркотическим веществом, было расфасовано в 28 литровых пластиковых бутылок. Их спрятали в топливном баке автомобиля "Фольксваген" украинской регистрации. Автомобилем в РФ направлялся 50-летний украинец", - говорится в обнародованном в воскресенье сообщении.

Мужчина заметно нервничал и путался в ответах, поэтому пограничники Харьковского отряда и инициировали совместный с таможенниками углубленный осмотр, в результате которого и обнаружили вещество.

По данному факту уведомлены компетентные правоохранительные органы.

В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств". Продолжаются следственные действия.

Источник: https://www.facebook.com/DPSUkraine/