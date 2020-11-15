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14:59 15.11.2020

Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 54 млн - университет Хопкинса

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Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 54 млн - университет Хопкинса

До 54 млн 6 тыс. 870 выросло в мире в воскресенье общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По его данным, число летальных исходов вызываемых коронавирусом заболеваний в воскресенье достигло 1 млн 312 тыс. 356.

Всего зарегистрировано 34 млн 779 тыс. 380 человек, которые перенесли инфекцию и излечились, информирует университет.

Теги: #коронавирус
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