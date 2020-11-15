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13:06 15.11.2020

Оздоровительный комплекс "5 элемент" не нарушал карантинных требований - руководство

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Спортивный оздоровительный комплекс "5 элемент" не нарушал никаких требований так называемого "карантина выходного дня", а все процедуры по реабилитации в заведении ведутся с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований, сообщило руководство комплекса в интервью журналистам.

"Мы спортивно-оздоровительный комплекс и у нас в штате работает большое количество реабилитологов, мы имеем право предоставлять услуги реабилитации непосредственно от болезней или травм и восстанавливать свое здоровье", - сказал юрист комплекса Валерий Ричек в интервью журналистам.

Он отмечает, что в постановлении правительства о так называемом "локдауне выходного дня" нет запрета на деятельность оздоровительных учреждений.

Руководство комплекса связывает активность силовиков с политическим давлением. Как известно, в субботу в заведение посетили правоохранители, которые выписали административный протокол.

Генеральный директор комплекса Наталья Щербий отметила, что сотрудники вышли работать с соблюдением всех санитарных норм.

"Наш комплекс имеет площадь в 18 тыс. квадратных метров только в зданиях и еще открытая площадка. Всего более 25 тыс. квадратных метров. Ситуация имеет политический подтекст", - сказала директор.

Оздоровительный комплекс "5 элемент" планирует обжаловать действия силовиков в судебном порядке.

Теги: #коронавирус
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