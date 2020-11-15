В ДТП во Львовской области погибли два водителя
Водители легковых автомобилей погибли в столкновении возле райцентра Дрогобыч, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации на странице в соцсети Фейсбук.
По данным департамента, авария произошла около 21:21 14 ноября в селе Рыхтычы возле Дрогобыча.
Столкнулись автомобили "Мерседес Бенц МЛ" под управлением 53-летнего жителя Рыхтыч и ВАЗ 2106, за рулем которого находился 34-летний житель Дрогобыча.
Оба водителя погибли на месте события. Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.