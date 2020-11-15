События

10:44 15.11.2020

В ДТП во Львовской области погибли два водителя

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В ДТП во Львовской области погибли два водителя

Водители легковых автомобилей погибли в столкновении возле райцентра Дрогобыч, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации на странице в соцсети Фейсбук.

По данным департамента, авария произошла около 21:21 14 ноября в селе Рыхтычы возле Дрогобыча.

Столкнулись автомобили "Мерседес Бенц МЛ" под управлением 53-летнего жителя Рыхтыч и ВАЗ 2106, за рулем которого находился 34-летний житель Дрогобыча.

Оба водителя погибли на месте события. Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.

 

Теги: #дтп #львовская_область
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