В ДТП во Львовской области погибли два водителя

Водители легковых автомобилей погибли в столкновении возле райцентра Дрогобыч, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации на странице в соцсети Фейсбук.

По данным департамента, авария произошла около 21:21 14 ноября в селе Рыхтычы возле Дрогобыча.

Столкнулись автомобили "Мерседес Бенц МЛ" под управлением 53-летнего жителя Рыхтыч и ВАЗ 2106, за рулем которого находился 34-летний житель Дрогобыча.

Оба водителя погибли на месте события. Полиция устанавливает обстоятельства и причины аварии.