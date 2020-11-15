В ВСУ за сутки коронавирус выявили у 121 человека

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 121 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 15 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет 2444 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 5401 человек, летальных случаев - 23. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 348 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 93 человека", – сказано в сообщении медиков на странице в соцсети Facebook.

Всего за прошедшие сутки зарегистрирован 121 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19. В частности, в учреждения здравоохранения госпитализированы 21 человек; дома под присмотром медицинской службы находится 100 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 10 681 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 2 633 человека, умерло 95 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.