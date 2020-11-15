События

10:19 15.11.2020

В зоне ЧАЭС задержаны трое нарушителей с металлоискателями и пистолетом

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В зоне ЧАЭС задержаны трое нарушителей с металлоискателями и пистолетом

В Чернобыльской зоне с металлоискателями задержаны трое киевлян, у одного из них изъят травматический пистолет, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Двое мужчин и женщина, жители столицы, незаконно проникли в зону с целью экстремального туризма. Нарушители имели с собой металлоискатели и лопаты, кроме того, у одного из мужчин наряд обнаружил травматический 9-мм пистолет марки ПМ-Т, и три магазина, снаряженные патронами к нему. Как выяснилось, разрешения на право ношения и хранения пистолета киевлянин не было", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук в воскресенье.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".

Травматическое оружие и боеприпасы изъяты представителями Национальной полиции Украины для выяснения всех обстоятельств дела.

 

Источник: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua

Теги: #чернобыльская_зона #нарушители
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