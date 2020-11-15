События

08:33 15.11.2020

В Украине за сутки выявлен 10 681 заболевший COVID-19

1 мин читать
В Украине за сутки выявлен 10 681 заболевший COVID-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксирован 10 681 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 2 633 человека, умерло 95 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"10 681 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 15 ноября 2020 года. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник. В частности, госпитализировано - 1227 человек; летальных случаев - 95; выздоровело - 2633 человека", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее, зафиксированы рекордные 12 524 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 13 ноября за сутки коронавирус подтвердилсяу 11 787 человек, 12 ноября зафиксировано 11 057 случаев инфицирования; 11 ноября было 10 611 новых случаев, 10 ноября сообщалось о 10 842 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 535 857 человек, 9 603 человека - умерли от COVID-19, выздоровели - 241 444 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.

 

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official

Теги: #статистика #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:02 15.11.2020
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 54 млн, жертв - более 1,31 млн

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 54 млн, жертв - более 1,31 млн

06:16 15.11.2020
В Италии за сутки скончались более 540 инфицированных COVID-19, в Британии - свыше 460

В Италии за сутки скончались более 540 инфицированных COVID-19, в Британии - свыше 460

03:53 15.11.2020
Новый антирекорд по коронавирусу зарегистрирован в Молдове – 1 411 случаев

Новый антирекорд по коронавирусу зарегистрирован в Молдове – 1 411 случаев

22:25 14.11.2020
Австрия со вторника ужесточает ограничения из-за коронавируса

Австрия со вторника ужесточает ограничения из-за коронавируса

21:08 14.11.2020
Министр здравоохранения Максим Степанов получил позитивный тест на COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов получил позитивный тест на COVID-19

19:29 14.11.2020
Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

16:48 14.11.2020
Глава украинской "Биофарма Плазма" заявил о первом в мире завершении клинических испытаний иммуноглобулина против COVID-19

Глава украинской "Биофарма Плазма" заявил о первом в мире завершении клинических испытаний иммуноглобулина против COVID-19

15:21 14.11.2020
Число жертв коронавируса в Бельгии растет, но заболеваемость идет на спад

Число жертв коронавируса в Бельгии растет, но заболеваемость идет на спад

15:08 14.11.2020
Число заболевших коронавирусом в Беларуси увеличивается

Число заболевших коронавирусом в Беларуси увеличивается

14:51 14.11.2020
В Иране за сутки умерли 452 больных коронавирусом, власти готовят новые ограничения

В Иране за сутки умерли 452 больных коронавирусом, власти готовят новые ограничения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

В семи городах Украины 15 ноября состоится второй тур выборов мэра

Министр здравоохранения Максим Степанов получил позитивный тест на COVID-19

Зеленский: позиция Украины по выборам в США была правильной

Зеленский: карантин выходного дня - это шанс избежать локдауна

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

В Киевской области за субботу задокументировано 85 нарушений карантина выходного дня

На Хортице обнаружено скифское погребение с воином, возрастом около 2,5 тыс. лет

"Запорожсталь" и другие предприятия "Метинвеста" на акции "Спасем Днепр вместе!" высадили 600 деревьев и выпустили 2 тонны рыб

Сторонники Трампа вышли на митинги в Вашингтоне, заявляют о махинациях на выборах

В семи городах Украины 15 ноября состоится второй тур выборов мэра

Во Львовской области полиция составила 54 админпротокола за нарушение карантина выходного дня

ЦИК внесла изменения в состав ТИК по местным выборам

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту нарушения карантина администрацией спорткомплекса

СНБ Армении сообщила о пресечении попытки убийства премьера Пашиняна

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА