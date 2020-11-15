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08:12 15.11.2020

Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

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Российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины, с начала текущих суток зафиксировано одно нарушение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 14 ноября, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня… Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

В частности, в районе населенного пункта Водяное в обеденное время противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились рядом с Водяным на Приазовье. На этом участке, одновременно с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксировано открытие огня снайпером со стороны временно оккупированной Ужовки. "Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши военные дали адекватный ответ, после чего режим тишины был восстановлен", – подчеркнули в штабе.

"С начала текущих суток, 15 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности, осуществив несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки. Среди военнослужащих Объединенных сил потерь нет", – сообщили в пресс-центре.

 

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news

Теги: #оос #сводка
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