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05:07 15.11.2020

На Хортице обнаружено скифское погребение с воином, возрастом около 2,5 тыс. лет

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На Хортице обнаружено скифское погребение с воином, возрастом около 2,5 тыс. лет

В Запорожье на острове Хортица археологи нашли древнее захоронение скифского военачальника, похороненного более 2,5 тыс. лет назад, сообщили археологи.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко, захоронение именитого скифского воина было найдено местными археологами на Хортице рядом с оживленной автодорогой.

По его словам, захоронение датировано 4 ст. до н.э. Благодаря особенностям грунта Хортицы, останки древнего воина хорошо сохранились. Благодаря чему у украинских ученых появилась уникальная возможность создать реконструкцию внешности скифа, а также провести генетическую экспертизу, которая позволит узнать больше о происхождении скифских племен, и установить их  родственные связи с современными украинцами и другими народами.

Также, Остапенко отметил, что скифские племена жили на территории Украины около полутысячи лет - с 7-го по 2-е ст. до н.э. Одно из поселений находилось на Хортице, где контролировало стратегическую переправу через днепровские пороги.

"Жили в поселениях и контролировали эти переправы, которые были нужны древним кочевникам скифам, перемещающимся по степям от Алтая до территории современной Венгрии, а также другим племенам. Юг современной Украины - от Дона до Дуная был территорией так называемой  Великой Скифии", - отметил Остапенко.

Как рассказал агентству археолог Национального заповедника "Хортица" Дмитрий Никоненко, который и обнаружил данное захоронение, скифский воин был богатырем для своего времени - его рост более 180 см, а возраст - около 40 лет. Рука воина лежит на колчане, наполненного бронзовыми стрелам.

Вещи, обнаруженные рядом с его останками, а также огромные камни, которыми было обложено захоронение, говорят о том, что сородичи похоронили его с военными почестями.

"Судя по затратам на это захоронение, глубина катакомбы, потом камень - его нужно было нести сюда с берега Днепра. А камни весом до 200 килограммов. Чтобы построить такое захоронение люди очень старались. Это говорит о том, что воин был не рядовым", - отметил Никоненко.

На данное время раскопки древнего захоронения на Хортице продолжаются.

Теги: #скифское_погребение #хортица
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