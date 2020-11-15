Новый антирекорд по коронавирусу зарегистрирован в Молдове – 1 411 случаев

Свыше 1400 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в субботу в Молдове, 19 человек скончались, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В субботу было обработано 4 209 тестов, в том числе 3836 первичных тестов. В результате выяснилось, что 1411 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 88 772", - отмечается в сообщении.

Третий день подряд в Молдове регистрируется более, чем по 1300 случаев заражения коронавирусом, каждый день обновляя антирекорд. В минувшие два дня было по 1323, и 1331 случай, соответственно.

Также сообщается о смерти еще 19 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове возросло до 2006 человек.