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01:16 15.11.2020

Сторонники Трампа вышли на митинги в Вашингтоне, заявляют о махинациях на выборах

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Сторонники Трампа вышли на митинги в Вашингтоне, заявляют о махинациях на выборах

Сторонники президента США Дональда Трампа в субботу вышли в Вашингтоне на акции в поддержку их лидера, сообщают западные СМИ.

Митингующие заверяют, что прошедшие президентские выборы в США сопровождались нарушениями, направленными против Трампа. Активисты несут американские флаги, плакаты с именем Трампа и лозунгами "Остановим кражу" голосов и "Марш миллионов за "Сделаем Америку снова великой".

СМИ отмечают, что на шествиях также ожидается присутствие представителей ультраправых сил.

Между тем, противники Трампа также запланировали митинг - перед зданием Верховного суда. Также в Вашингтоне наблюдается повышенное присутствие сил безопасности, чтобы предотвратить возможные столкновения между сторонниками и противниками Трампа, добавляют СМИ.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако на основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

Накануне Трамп заявил, что на данном этапе не знает, сможет ли остаться у власти на второй срок.

"Чья администрация будет здесь? Кто знает. Наверное, время покажет", - сказал он в Белом доме в ходе выступления, посвященного теме коронавируса COVID-19.

Теги: #сша #трамп #сторонники #митинги
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