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00:03 15.11.2020

В семи городах Украины 15 ноября состоится второй тур выборов мэра

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В семи городах Украины 15 ноября состоится второй тур выборов мэра

Повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы состоится в воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины.

  Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, жители городов Сумы, Одесса, Херсон, Луцк (Волынская обл.), Краматорск (Донецкая обл.), Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.) и Украинка (Киевская обл.) должны выбрать одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур.

Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

  В Луцке жителям предстоит сделать выбор между советником городского головы Игорем Полищуком (партия "За майбутнє", 18934 голосов, или 32,47%) и генеральным директором ГП "Волыньстандартметрология", самовыдвиженцем Богданом Шибой (7662, или 13,14%).

  В Сумах во втором туре встретятся действующий мэр Александр Лысенко (ВО "Батькивщина", 28877, или 44,2%) и председатель Сумского районного совета Вадим Акперов ("Европейская солидарность", 9609, или 14,71%).

  За кресло мэра Одессы поборются действующий градоначальник Геннадий Труханов (партия "Доверяй делам", 77518, или 37,54%) и народный депутат Николай Скорик ("Оппозиционная платформа – За жизнь", 39351, или 19,06%).

  В Херсоне в повторном голосовании примут участие заместитель главы парламентского комитета по аграрной и земельной политике (группа "За майбутнє") Игорь Колыхаев (от "Партии Игоря Колыхаева "Нам тут жити!", 22777 голосов, или 30,75%) и бывший мэр Херсона (2002-2012), руководитель Херсонской городской общественной ассоциации строителей и инвесторов "Будинвестсоюз" Владимир Сальдо (от партии "Блок Владимира Сальдо", 12660, или 17,09%).

  Жители Краматорска должны сделать выбор между директором по маркетингу и сбыту ПАО "Энергомашспецсталь", самовыдвиженцем Александром Гончаренко (19390, или 48,61%) и действующим мэром, самовыдвиженцем Андреем Панковым (15056, или 37,75%).

  На пост мэра Каменец-Подольского претендуют директор благотворительного фонда "Ми – кам'янчани", самовыдвиженец Владимир Мельниченко (10048, или 40,47%) и глава Каменец-Подольской городской организации ВО "Свобода" Михаил Поситко (8803, или 35,46%).

  Повторное голосование на выборах мэра состоится и в городе Украинка (Киевская обл.) в связи с тем, что два кандидата получили одинаковое количество голосов избирателей. Так, Оксану Кирилюк (от партии "Слуга народа") и Александра Туренко (от партии "Европейская солидарность") поддержали по 1233 избирателя (по 17,4%).

  По информации ЦИК, в повторном голосовании на выборах городского головы, которое состоится на 932 избирательных участках, в целом смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тыс. избирателей.

  Кроме того, 15 ноября в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч в 16 областях состоится повторное голосование на выборах депутатов местных советов: одного депутата городского совета, 15 депутатов – в 12 поселковых советов, 37 депутатов - в 33 сельских советов.

  Результаты должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

  По законодательству повторное голосование на выборах городского головы назначается в громадах с количеством избирателей 75 тысяч и больше, если ни один кандидат не набрал 50%+1 голос.

  Согласно ч. 1 ст. 281 Избирательного кодекса Украины, повторное голосование назначается на воскресенье - в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о назначении повторного голосования.

  Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

  В нескольких городах повторное голосование назначено на 22 и 29 ноября.

 

Теги: #повторное_голосование #выборы
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