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22:55 14.11.2020

Во Львовской области полиция составила 54 админпротокола за нарушение карантина выходного дня

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Во Львовской области полиция составила 54 админпротокола за нарушение карантина выходного дня

54 админпротокола за нарушение правил карантина выходного дня составили сегодня сотрудники полиции во Львовской области, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"На руководителей и граждан, которые не реагировали на замечания полицейских и не прекращали правонарушения, составили 54 административных протокола за ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - указано в сообщении.

По данным полиции, в области работают 112 рейдовых групп, которые по состоянию на 18:00 прекратили деятельность 248 объектов торговли и заведений общественного питания, работавших вопреки ограничениям "карантина выходного дня", введенных правительством Украины.

Теги: #львовская #карантин #штрафы
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