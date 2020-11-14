События

22:25 14.11.2020

Австрия со вторника ужесточает ограничения из-за коронавируса

1 мин читать
Австрия со вторника ужесточает ограничения из-за коронавируса

Австрия со вторника ужесточает общественные ограничения из-за роста заболеваний коронавирусом, сообщает телеканал ORF со ссылкой на соответствующее решение правительства.

Правила будут действовать с полуночи вторника до 6 декабря. Закрыты будут все торговые точки кроме продуктовых магазинов и аптек, школы переводят на удаленное обучение. Социальные контакты предписывается свести до минимума, на улицу можно будет выходить только для того, чтобы сделать покупки, сходить на работу, посетить врача или заняться спортом.

В ноябре в стране отмечен резкий рост заражения коронавирусом, число новых случаев по данным на 13 ноября составило 9 тыс. 586.

 

Теги: #коронавирус #австрия #ограничения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:08 14.11.2020
Министр здравоохранения Максим Степанов получил позитивный тест на COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов получил позитивный тест на COVID-19

19:29 14.11.2020
Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

16:48 14.11.2020
Глава украинской "Биофарма Плазма" заявил о первом в мире завершении клинических испытаний иммуноглобулина против COVID-19

Глава украинской "Биофарма Плазма" заявил о первом в мире завершении клинических испытаний иммуноглобулина против COVID-19

15:21 14.11.2020
Число жертв коронавируса в Бельгии растет, но заболеваемость идет на спад

Число жертв коронавируса в Бельгии растет, но заболеваемость идет на спад

15:08 14.11.2020
Число заболевших коронавирусом в Беларуси увеличивается

Число заболевших коронавирусом в Беларуси увеличивается

14:51 14.11.2020
В Иране за сутки умерли 452 больных коронавирусом, власти готовят новые ограничения

В Иране за сутки умерли 452 больных коронавирусом, власти готовят новые ограничения

13:57 14.11.2020
В Польше зафиксировали новый антирекорд по количеству жертв COVID-19 за сутки

В Польше зафиксировали новый антирекорд по количеству жертв COVID-19 за сутки

12:01 14.11.2020
В ВСУ зафиксированы еще два летальных случая от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 179 человек – командование Медсил

В ВСУ зафиксированы еще два летальных случая от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 179 человек – командование Медсил

11:56 14.11.2020
В Киеве за сутки у 1053 жителей выявили COVID-19, скончались 12 человек – Кличко

В Киеве за сутки у 1053 жителей выявили COVID-19, скончались 12 человек – Кличко

10:21 14.11.2020
Губернатор Нью-Йорка отверг заявления Трампа о нежелании штата получить вакцину от COVID-19

Губернатор Нью-Йорка отверг заявления Трампа о нежелании штата получить вакцину от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Министр здравоохранения Максим Степанов получил позитивный тест на COVID-19

Зеленский: позиция Украины по выборам в США была правильной

Зеленский: карантин выходного дня - это шанс избежать локдауна

Зеленский: я нахожусь в "Феофании" на общих условиях, как и остальные пациенты

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Водяного

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК внесла изменения в состав ТИК по местным выборам

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту нарушения карантина администрацией спорткомплекса

СНБ Армении сообщила о пресечении попытки убийства премьера Пашиняна

Идея программы "Здоровая Украина" в том, что государство должно обеспечить человеку базовый "набор" для крепкого здоровья – Зеленский

На следующей неделе Рада рассмотрит законопроект о народовластии через всеукраинский референдум - Стефанчук

Зеленский обратился к жителям ОРДЛО: вы знаете, кто блокирует КПВВ и разделяет нас

Зеленский желает депутатам и руководству Рады скорейшего выздоровления, потому что еще много работы: ситуация с КС, бюджет и возможные кадровые перестановки

Зеленский: позиция Украины по выборам в США была правильной

Зеленский: у некоторых мэров продолжаются местные выборы

Зеленский: карантин выходного дня - это шанс избежать локдауна

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА